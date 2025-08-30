Il mercato. La mediana cerca rinforzi. Kastanos il nome giusto?

Grigoris Kastanos è il nome nuovo per il centrocampo dell’Empoli. A due giorni dalla chiusura del mercato il club azzurro sta cercando di completare la rosa a disposizione di Pagliuca e la mediana è uno dei reparti sotto osservazione. Dopo un ritorno di fiamma per Basic della Lazio, operazione frenata però dall’alto ingaggio del giocatore, il club azzurro avrebbe infatti avanzato un sondaggio per l’esperto jolly cipriota. Classe 1998, Kastanos può giocare da mezzala o trequartista e finora al Verona è stato impiegato solo per uno scampolo di gara in Coppa Italia. Gli scaligeri sembravano a un passo dal confezionare uno scambio con Kike Perez del Venezia, ma al momento la trattativa è in stand by e l’Empoli si sarebbe inserito per un prestito secco. Portato in Italia dalla Juventus a gennaio 2014, Kastanos ha esordito tra i grandi a Pescara nel 2017 collezionando 116 presenze in A con le maglie di Salernitana e Verona, impreziosite da 7 gol e 8 assist mentre in B ha giocato 60 partite con Frosinone e Pescara (2 reti e 3 assist). Proseguono i colloqui anche per il trequartista Alessandro Arena (‘00) del Pisa e per il coetaneo esterno destro Ricciardi del Cosenza, 4 go e 2 assist in 32 gare lo scorso anno in B col Cosenza.