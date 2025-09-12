Il mercato. L’Empoli blinda il gioiellino Popov

Proseguono i rinnovi in casa Empoli. Dopo Ignacchiti e Degli Innocenti, stavolta è toccato a Bohdan Popov mettere la firma sul prolungamento del proprio contratto con l’Empoli fino al 30 giugno 2028. Al rientro dalla convocazione con la Nazionale Under 19 dell’Ucraina, che lo ha visto andare a segno nell’ultima amichevole contro la Spagna, il 18enne attaccante azzurro ha così coronato un avvio di stagione con i fiocchi. Con 3 reti in 2 partite (uno ogni 44 minuti), infatti, Popov è l’unico calciatore di Serie B ad aver segnato in entrambe le prime due giornate. "Sono contento di aver rinnovato il contratto, ad Empoli sto bene e sono molto felice di giocare qui – ha dichiarato il numero 77 azzurro –. Ci tengo a ringraziare la società per la fiducia dimostrata, oltre al mister e ai miei compagni che mi hanno sempre aiutato. L’inizio di stagione è stato positivo, ma non dobbiamo fermarci. Voglio continuare a lavorare per dare il mio contributo e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati". Con Pellegri ancora out e Nasti che deve scontare l’ultimo turno di squalifica, Popov dovrebbe essere al centro dell’attacco azzurro anche contro lo Spezia.