Il mercato. Manuel Gasparini è l’altro portiere di riserva

Ultimi decisivi giorni di calciomercato. La sessione estiva chiuderà i battenti lunedì 1 settembre alle ore 20, e in casa Empoli l’attesa è quella di un finale scoppiettante. La società azzurra, dopo settimane di trattative e movimenti mirati, si trova a dover completare gli ultimi tasselli di una squadra che, passo dopo passo, ha iniziato a prendere una fisionomia precisa e coerente con le idee di mister Guido Pagliuca.

Roberto Gemmi e lo staff dirigenziale sono ancora attivi, con l’obiettivo di portare a termine almeno un paio di operazioni in entrata. L’intento è chiaro: rafforzare ulteriormente il centrocampo e il reparto offensivo, due zone del campo che necessitano di alternative numeriche e tecniche per dare profondità e soluzioni tattiche all’allenatore.

Il nome che sembra guadagnare terreno è quello di Andrea Ghion, centrocampista del Sassuolo nato nel 2000. Si tratta di un profilo che si sposerebbe in maniera naturale coi sistemi di gioco utilizzati da Pagliuca. Le caratteristiche tecniche di Ghion sono: ordine, precisione nel primo tocco, visione di gioco e capacità di gestione dei ritmi della manovra. Nella passata stagione, in Serie B con il Sassuolo, ha collezionato 23 presenze, servendo due assist vincenti contro Modena e Mantova.

Parallelamente, il mercato azzurro ha già regalato un volto nuovo per la porta: Manuel Gasparini (nella foto), classe 2002. Arriva per il ruolo di terzo portiere. Profilo giovane, con ancora di crescita importanti. Nella scorsa stagione ha militato in Serie C con la Clodiense. Nel suo curriculum ci sono già 52 presenze tra i professionisti, distribuite tra Clodiense, Legnago e Potenza.