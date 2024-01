Il mercato. Ranocchia ai saluti, Cerri in via di definizione

La questione allenatore ha inevitabilmente lasciato in stand-by il mercato, dove qualche novità si è comunque registrata. Partiamo dalle uscite con Filippo Ranocchia (nella foto) che adesso è davvero ai saluti. Il centrocampista ex Monza di proprietà della Juventus, è infatti rientrato anticipatamente dal prestito ai bianconeri per passare a titolo definitivo al Palermo. Juve e rosanero avevano già raggiunto l’accordo per una cifra vicina ai 4 milioni di euro, adesso dovrebbe arrivare anche la firma del giocatore, che molto probabilmente non sarà oggi alla ripresa degli allenamenti. Per Ranocchia una permanenza non certo indimenticabile, dove in 6 mesi ha collezionato solo 9 presenze di cui 5 da titolare. E in quest’ottica il suo mancato impiego sabato scorso a Verona era già un indizio di come la trattativa fosse in dirittura d’arrivo.

Capitolo entrate. Al di là del nuovo cambio di rotta in panchina, ieri sono continuati i colloqui con il Como per Alberto Cerri. Il centravanti originario di Parma è stato fin da subito individuato come l’elemento giusto per portare nella rosa azzurra quelle caratteristiche che finora sono mancate. L’inserimento nella scorsa settimana del Genoa aveva rallentato l’operazione, ma il club lariano e quello di Fabrizio Corsi starebbero ormai definendo gli ultimi dettagli. Cerri dovrebbe arrivare al Castellani-Computer Gross Arena con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra intorno ai 3 milioni di euro.

Alla fine invece non dovrebbe fare il percorso inverso Shpendi. Chiuso il terzo movimento in entrata dopo l’arrivo del giovane difensore georgiano Goglichidze e del ritorno di Zurkowski, vedremo adesso quali saranno le decisioni della società su un eventuale altro play (con la partenza di Ranocchia resta il solo Grassi, oltre all’adattabile Marin), fermo restando che un altro rinforzo a centrocampo appare necessario. Bisognerà poi capire anche se ci siano state delle indicazioni di Nicola. Intanto è ufficiale il passaggio del giovane terzino destro Donati dal Lecco all’Arezzo in Lega Pro.

Simone Cioni