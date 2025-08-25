Il mercato. Resta viva la pista che porta ad Arena. Orlandi o Busiello via in prestito

L’esordio in campionato, con tanto di primi tre punti, ha inevitabilmente catalizzato tutte le attenzioni in casa Empoli, ma adesso è tempo di tornare a pensare anche al mercato. Il gong arriverà l’1 settembre alle 20, il club azzurro dovrà fare attente valutazioni su alcuni giovani, e capire bene dove serve ancora qualche rinforzo. La doppietta di Popov all’esordio in Serie B potrebbe aprire nuovi scenari in attacco, dove un’altra pedina di maggior esperienza potrebbe comunque arrivare. Per caratteristiche alla fine potrebbe essere uno tra Orlandi o Busiello ad essere mandato in prestito a maturare esperienza. Queste prime gare hanno poi evidenziato come un’altra po’ di qualità tra le linee non guasterebbe, come un altro giocatore in mezzo al campo che sappia abbinare corsa e visione di gioco, per dare ulteriore spessore alle due fasi di gioco. I prossimi giorni saranno decisivi per affondare il colpo sui profili individuati come funzionali al progetto azzurro, che come ha sottolineato lo stesso Pagliuca nel post partita contro il Padova, dovranno essere azzeccati prima di tutto dal punto di vista umano. Tra i nomi a cui si era interessato l’Empoli, sfumato Bohinen destinato al Venezia, resta viva la pista Arena (in foto) del Pisa mentre i tre attaccanti del Sassuolo continuano a rimanere ai margini del progetto neroverde: col Napoli Moro e Pierini in campo solo al 90’, mentre per Mulattieri zero minuti.