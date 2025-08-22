Il mercato. Trequartista, si intensificano i contatti per Arena

Sul mercato si fanno sempre più insistenti i contatti con il Pisa per portare in azzurro il trequartista classe 2000 Alessandro Arena. Sfumata la pista Pafundi, per il quale alla fine l’ha spuntata la Sampdoria, il direttore sportivo dell’Empoli Roberto Gemmi ha individuato nel fantasista siciliano il colpo giusto per completare lo scacchiere di Guido Pagliuca sulla trequarti. A centrocampo invece si cerca un’altra alternativa a Belardinelli, Ignacchiti e Yepes, con il club azzurro che ha preso contatti col Genoa per Bohinen, ma sul mediano norvegese è forte la concorrenza del Venezia. Non è detto, quindi, che alla fine l’Empoli si possa dirigere su un altro profilo, più di quantità e sostanza, come potrebbe essere Florenzi del Cosenza o lo svincolato Camara. Due centrocampisti giovani che fanno del dinamismo la loro arma migliore.

Non va dimenticato poi anche l’interesse per gli attaccanti del Sassuolo Mulattieri, Moro e Pierini. Specialmente i primi due, infatti, non sono stati utilizzati nella gara di Coppa Italia contro il Catanzaro e non è detto che in queste ultime due settimane di mercato si convincano a lasciare il club neroverde. Al di là dell’ultimo innesto di Nasti, in attesa del recupero di Pellegri, non è detto infatti che l’Empoli cerchi di inserire un’altra punta di livello per la categoria qualora se ne presentasse l’opportunità.