Il messaggio. Ardian Ismajli saluta: "Qui, come a casa»

Dopo 4 anni e 106 presenze con la maglia azzurra, si conclude il cammino di Ardian Ismajli, roccioso centrale albanese classe 1996 arrivato all’Empoli nel 2021, diventandone poi capitano per le sue doti di leadership e le ottime prestazioni messe in campo, che hanno attirato su di lui interessi da varie squadre di Serie A. Come già annunciato nei giorni scorsi, sarà il Torino la nuova casa di Ismajli, che però prima di partire ci ha tenuto a dedicare un post alla squadra che lo ha accolto e fatto sbocciare definitivamente, in una lettera di ringraziamento dove si può leggere: "Cari empolesi, dopo 4 anni il mio viaggio si conclude qui, in questi 4 anni dal primo giorno mi sono sentito a casa dove sono cresciuto come giocatore e ancora di più come persona. Ringrazio il presidente Fabrizio Corsi, vicepresidente Rebecca Corsi a tutti i lavoratori, ai tifosi, alla città e a tutti i compagni di squadra. Questo non è un addio ma solo un saluto. Il vostro ISMA 34". Tanti i commenti dei tifosi, dei compagni ed ex compagni, nonché della vicepresidente e AD Rebecca Corsi.