Il personaggio. Parla Capitan Grassi: "Il nostro segreto?. L’unità del gruppo»

Alla soglia dei trent’anni, Alberto Grassi è uno dei giocatori dell’Empoli con maggior esperienza in Serie A, come testimoniano le sue 208 presenze, e proprio lui in quanto capitano è il primo ad indicare la giusta strada per raggiungere l’obiettivo. Stavolta, oltre alla solita prestazione di grande sostanza, ci mette infatti anche la rete che ‘stappa’ la partita contro il Genoa. Non certo la specialità della casa visto che vanta appena 6 reti nel massimo campionato italiano, con l’ultimo che risaliva addirittura a dicembre 2019. "Abbiamo fatto una grandissima partita, dove loro hanno avuto un paio di occasioni solo nel secondo tempo – ha sottolineato nel post partita –. Purtroppo abbiamo preso gol alla fine, ma siamo soddisfatti della nostra prestazione. Secondo me non eravamo fenomeni prima e non siamo scarsi adesso, certo i risultati ti portano positività e dobbiamo continuare su questa strada". A parte l’assenza di un mese e mezzo per un problema alla caviglia, quest’anno Grassi ha già totalizzato 1348 minuti. Su quale sia il punto di forza a cui aggrapparsi per questo rush finale, poi non ha dubbi: "Il gruppo, perché in settimana durante l’allenamento non ce n’è uno che va a due all’ora e poi ci sono dei giovani molto interessanti. Non è possibile non trovare entusiasmo". Oltre alle grandi capacità di lettura davanti alla difesa, Grassi è cresciuto anche negli inserimenti offensivi.