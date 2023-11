Il premio “le velo“. Tra gli sportivi premiati c’è anche Baldanzi

In campo continua ad essere a forte rischio la sua convocazione per il match di domani contro il Sassuolo, ma fuori dal rettangolo verde bella soddisfazione per Tommaso Baldanzi. Il prossimo 4 dicembre, infatti, il fantasista di Castelfiorentino ritirerà a Scarperia il premio internazionale “Le Velo - L’Europa per lo sport“. L’estroso centrocampista dell’Empoli, che come società ha vinto lo stesso riconoscimento nel 2018, è stato scelto come uno dei sei sportivi vincitori per essere uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Ormai in pianta stabile in da due stagioni in prima squadra, è stato protagonista con la Nazionale Under 20 agli ultimi mondiali e adesso è già un punto di riferimento nell’Under

21, oltre ad essere entrato nel radar di Luciano Spalletti per un futuro con la Nazionale maggiore.