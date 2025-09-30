Il protagonista. Stiven Shpendi gol con esultanza: "Per la mia famiglia»

Uno dei protagonisti del 2-2 maturato nel derby Empoli-Carrarese è stato senza dubbio Stiven Shpendi, autore del più classico dei gol degli ex, con tanto di ‘inusuale’ esultanza. Lo stesso attaccante albanese, però, ci ha tenuto a specificare il motivo. "L’anno scorso a Carrara mi sono trovato benissimo con tutto l’ambiente, dallo staff ai compagni fino ai tifosi anche extra campo, e non volevo mancare di rispetto a nessuno, ma in tribuna c’era la mia famiglia e in quel frangente mi è venuto spontaneo esultare".

Shpendi ha poi analizzato un pari giusto, ma che per come è maturato (gol ospite all’88’) ha inevitabilmente lasciato tanto amaro in bocca all’Empoli. "Sono soddisfatto del mio gol perché ha aiutato la squadra a rimettere la partita sul pari – prosegue –, però nel momento in cui siamo stati bravi a ribaltarla dovevamo essere più cattivi nel portarla in fondo, più brillanti sulle secondo palle e sui contrasti chiudendoci di più e rischiando di meno, c’è rammarico per quel gol preso alla fine, dovevamo essere più bravi. Nel complesso comunque il pari penso sia giusto perché ci sono state occasioni sia per loro che per noi".

A tre mesi dall’inizio del nuovo percorso Shpendi ha poi concluso analizzando quello che ancora manca. "Siamo un gruppo nuovo e stiamo crescendo piano piano. Dobbiamo essere più costanti, perché ci sono momenti in cui riusciamo a fare le cose che vogliamo, altri invece dove accusiamo cali di tensione".

Si.Ci.