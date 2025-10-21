Il ritorno di Nicolas Haas. Lo svizzero si riprende i gradi da capitano

di Simone Cioni

Trecentoquarantaquattro giorni dopo l’ultima volta, domenica scorsa Nicolas Haas è tornato a indossare la maglia dell’Empoli subentrando nel corso del match contro il Venezia, con Lovato che gli ha subito ceduto la fascia di capitano riconoscendone la leadership nello spogliatoio azzurro. L’ultima apparizione, prima della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, fu infatti a Lecce l’8 novembre 2024 in Serie A, terminata guarda caso con lo stesso 1-1 di domenica scorsa. Un recupero molto importante quello di Haas, per altro uno dei due unici superstiti della prima esperienza di Dionisi ad Empoli insieme a Belardinelli, che in quella stagione era però ancora in Primavera e collezionò soltanto una convocazione in Prima Squadra senza mai scendere in campo.

Un altro importante recupero è anche quello di Duccio Degli Innocenti, altro prodotto di Monteboro, che è tornato in estate dal prestito allo Spezia interrotto sul campo lo scorso 23 febbraio a causa di un infortunio al tendine d’achille che lo ha poi costretto a finire sotto i ferri. Due pedine che aumentano caratteristiche ed alternative in mediana. Proprio Haas ha commentato così nel post partita il pareggio contro il Venezia.

"Sono contento per il risultato, ma soprattutto per i ragazzi che hanno dato tutto, quelli che sono entrati, quelli che stavano fuori, quelli che erano in tribuna. C’era insomma la sensazione di una squadra unita che lotta contro tutti e questo in campo si è visto – ha commentato il numero 32 azzurro –. Poi chiaramente mi fa piacere che potevo entrare per dare il mio contributo, io sto bene, sono in gruppo e lavoro ogni giorno per migliorare e dare ancora di più alla squadra. Del resto c’è ancora tanto da fare".

Una partita che apre positivamente il nuovo capitolo della gestione Dionisi iniziata da pochi giorni. "Era fondamentale il lavoro di squadra per difenderci contro un avversario con tanto palleggio e in salute, tutti hanno dato il loro contributo e per l’atteggiamento avuto è stata sicuramente una grande prestazione – ha aggiunto lo svizzero –. Poi sappiamo tutti che dobbiamo migliorare in tanti aspetti, tra cui quello di gestione della palla. Col Venezia abbiamo preso gol per un po’ di disattenzione, ecco questo è un altro punto dove dobbiamo crescere in fretta perché se l’altra squadra ha qualità e tu non sei attento diventa difficile". Intanto, però, in casa azzurra è già tempo di guardare al prossimo impegno, che arriva in anticipo: venerdì alle 20.30 a Modena. "Il calendario spinge – ha concluso Haas – sarà un’altra partita fondamentale, abbiamo comunque qualche giorno per prepararla al meglio e continuare a crescere insieme, che è il nostro obiettivo principale".