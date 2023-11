INTEGRITY TOUR 2023. Empoli prima tappa. Focus sulla legalità: "Incontro formativo»

Empoli protagonista della prima tappa della 9ª edizione dell’Integrity Tour 2023, iniziativa promossa da Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo e volta a rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e a diffondere i veri valori dello sport. L’incontro si è tenuto ieri pomeriggio al Castellani-Computer Gross Arena per quanto riguarda i componenti della Prima Squadra, mentre al Centro Sportivo Monteboro sono stati coinvolti i ragazzi della Primavera e dell’Under 17. L’obiettivo è quello di educare e formare tutti gli atleti, dai più giovani ai più esperti, sulla gravità del fenomeno del match fixing, per combattere le frodi sportive e garantire il regolare svolgimento delle competizioni.

"È stato un incontro importante e formativo – ha dichiarato Rebecca Corsi, vicepresidente e amministratore delegato del club azzurro – per fornire a tutti i nostri tesserati le giuste conoscenze e le informazioni su una tematica così delicata. Come club abbiamo voluto coinvolgere anche parte dei ragazzi del settore giovanile, in quanto i ragazzi sono facilmente avvicinabili da persone lontane dal mondo del calcio e dai valori dello sport in generale".