Intrattenimento sportivo. Al via la Serie A e-sport

Cagliari, Napoli e Bologna sono le avversarie dell’Empoli nel girone B della Serie A Goleador 2025, il torneo virtuale organizzato da Lega Serie A, che vedrà gli azzurri scendere in ‘campo’ proprio oggi. I tre giocatori che guideranno l’Empoli alla console sono Lorenzo Diego Francini, Davide Casadei e Michele Tangredi. Le partite saranno disputate su EA SPORTS FC™ 25, su console PlayStation 5, e saranno trasmesse sul canale Twitch di Serie A e su Dazn. La piattaforma leader nel live streaming e nell’intrattenimento sportivo, già attiva nella trasmissione degli eSports, riconferma così la propria volontà di esplorare un nuovo mondo al di là dello sport tradizionale, attraendo un pubblico nuovo e giovane, legato sempre di più al movimento dell’intrattenimento sportivo. Dopo il primo raggruppamento andato in scena ieri, formato da Verona, Torino, Fiorentina e Monza, la manifestazione proseguirà con la prima fase il 4 e 5 marzo con lo svolgimento del gruppo C (Venezia, Roma, Como, Genoa) e del gruppo D (Udinese, Juventus, Parma, Lecce). Successivamente spazio ai play-off, il primo maggio, mentre le Final Eight con le migliori otto squadre sono in programma il giorno successivo, venerdì 2 maggio.