Italia Under 16: Jacopo Landi guida la rimonta nel Torneo Uefa in Portogallo

Nell’Italia Under 16, a punteggio pieno dopo due partite nel Torneo di Sviluppo Uefa in Portogallo, brilla la stellina di Jacopo Landi. Il talento dell’Empoli ha messo a segno il gol che ha aperto la rimonta contro la Norvegia. Dopo il 3-2 all’esordio contro la Corea del Sud, la selezione di Scarpa ha chiuso in svantaggio di una rete contro gli scandinavi il primo tempo, salvo poi rimontare e vincere 2-1 nella ripresa grazie anche al gol dell’azzurrino di Monteboro. Oltre a lui sono partiti titolari anche gli altri due compagni di club Biondini e Perillo. Adesso, l’Italia Under 20 si giocherà la vittoria del torneo nell’ultima e decisiva sfida contro i padroni di casa lusitani: fischio d’inizio domani alle 12. Intanto dopo la prima parte di ritiro a Coverciano in vista dell’Europeo Under 21, in Slovacchia dall’11 al 28 giugno, il Ct italiano Nunziata ha scremato la lista dei convocati per la seconda parte a Tirrenia. Dei due azzurri inizialmente chiamati è stato confermato soltanto Jacopo Fazzini, mentre torna a casa Sebastiano Esposito.