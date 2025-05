Italia Under 17: Empoli protagonista nelle semifinali dell'Europeo di categoria

C’è tanto Empoli nell’Italia Under 17 che ha strappato il pass per le semifinali dell’Europeo di categoria con un turno di anticipo. Nel match d’esordio contro la Repubblica Ceca, i tre classe 2008 azzurrini convocati partono tutti dalla panchina, poi al 68’ mister Favo inserisce sia Alessio Baralla in mezzo al campo sia Thomas Campaniello, che non sarà quindi a disposizione stasera per D’Aversa, al centro dell’attacco. Resta in panchina l’altra punta, Edoardo Zanaga. Dopo il 2-1 inflitto ai boemi, nella successiva sfida del girone eliminatorio contro l’Inghilterra, reduce dal pari all’esordio col Belgio, sia Baralla sia Campaniello partono titolari con il primo che resta in campo per tutti i 90 minuti come vertice basso di centrocampo e il secondo, sostituito all’89’ dal compagno di club Zanaga, che mette il proprio ‘timbro’ (decisivo) sulla sfida segnando il terzo vantaggio italiano, dopo che i britannici erano pervenuti nuovamente al pareggio. Al 77’, poi, ci pensa Luongo del Torino a calare il definitivo poker che porta l’Italia al comando del girone con 6 punti, davanti al Belgio a quota 4. E domani alle 20.30 al Niko Dovana Stadium di Durres scontro diretto per il primato.