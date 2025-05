Italia Under 17 sconfitta ai rigori dal Portogallo: addio finale Europeo

Non è bastato un gol confezionato dai due talentini dell’Empoli Campaniello e Baralla a portare l’Italia alla finale dell’Europeo Under 17. Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, infatti, il Portogallo si è imposto 3-2 ai rigori e ora sfiderà la Francia per il titolo. Nella semifinale contro i lusitani Baralla parte ancora titolare, uscirà soltanto all’83’ per far posto a Comotto che sbaglierà uno dei tiri dal dischetto. Campaniello e Zanaga partono invece dalla panchina, ma al 57’ il primo fa il suo ingresso in campo e appena due minuti più tardi serve al compagno di club il pallone del momentaneo 2-1 italiano, prima che otto minuti più tardi il Portogallo trovi il definitivo pari.

Altri tre azzurrini sono invece protagonisti con la Nazionale Under 16 impegnata in Portogallo nel Torneo di Sviluppo Uefa. Dopo la vittoria per 3-2 sulla Corea del Sud (Biondini è partito titolare con tanto di fascia di capitano al braccio, mentre Landi e Perillo sono entrati nella ripresa), infatti, la selezione del Ct Scarpa tornerà in campo oggi alle 16 contro la Norvegia.

Intanto Francesco Olivieri (nella foto), in occasione della presentazione dell’ultimo Memorial Neri e Ferramosca, è stato premiato come miglior giovane Under 15 dall’omonima associazione Onlus.