Italia Under 21 sfida la Spagna: Fazzini e Guarino pronti a brillare

Stasera alle 21 a Trnava l’Italia Under 21 affronterà la Spagna nella terza ed ultima partita del girone eliminatorio dell’Europeo di categoria con il pass per i quarti già in tasca, ma con un primo posto ancora da guadagnare. Potrebbe essere l’occasione di vedere all’opera anche il talento azzurro Fazzini, ancora a secco di minuti nella competizione continentale. Chance al centro della difesa anche per Guarino, che da luglio tornerà in azzurro dopo l’ultima stagione trascorsa in B con la Carrarese.

Intanto su Fazzini, sebbene non ci sia niente di concreto ma soltanto qualche contatto preliminare, si starebbero inserendo in maniera decisa Fiorentina e Bologna. Il club viola starebbe lavorando a fari spente, mentre quello felsineo avrebbe individuato nel numero dieci dell’Empoli il rinforzo giusto per la trequarti di Italiano. La concorrenza è comunque alta visto anche l’interesse di Lazio, Napoli e Torino, anche se i granata difficilmente si potranno spingere fino alle cifre chieste dall’Empoli (tra i 10 e i 13 milioni), ma che potrebbero mettere sul piatto interessanti contropartite (vedi un nuovo prestito di Pellegri).