Kouame-Pinamonti: la sfida degli ex. Tuffo nel passato per le due punte

di Simone CioniEMPOLIL’eco della clamorosa, quanto meritata, qualificazione alle semifinali di Coppa Italia eliminando la Juventus non si è comprensibilmente ancora esaurita, ma domani alle 15 al Luigi Ferraris di Genova l’Empoli sarà chiamato ad affrontare un altro duro impegno contro il Genoa di Vieira. Una partita molto importante per la corsa verso la salvezza degli azzurri, per la prima volta terzultimi dopo la scorsa giornata, che la squadra di D’Aversa dovrà affrontare con la serenità e la solidità mostrate all’Allianz Stadium. Una sfida che vede anche un curioso incrocio in campo tra due attaccanti, che si ritrovano di fronte entrambi la squadra con cui finora hanno fatto meglio in Serie A. In casa Empoli si tratta di Christian Kouame, attaccante ivoriano classe 1997 arrivato nell’ultimo giorno della finestra di mercato invernale, mentre nelle fila del Genoa parliamo di Andrea Pinamonti, centravanti di Cles di due anni più giovane. Kouame, ancora a caccia del primo gol azzurro dopo 168 minuti suddivisi in tre presenze di cui le ultime due da titolare, ha infatti disputato la propria miglior stagione nel massimo campionato italiano proprio nel torneo 2019-‘20 indossando la maglia del Grifone. Cinque reti, record in una unica stagione con la stessa squadra, e tre assist solo nella prima parte visto che a gennaio 2020 passò in prestito alla Fiorentina. Soltanto nell’annata trascorsa nella massima categoria belga nel 2021-‘22 con l’Anderlecht ha fatto meglio, con otto gol.Veniamo a Pinamonti, pernio insostituibile dell’attacco genoano: 25 presenze quest’anno di cui 24 da titolare per 2043 minuti complessivi con otto centri e un assist. Tra l’altro tutti gol pesantissimi, tranne quello inutile ai fini del risultato in casa contro il Napoli (1-2 per i partenopei), che hanno fruttato ben 14 punti al Genoa. Tuttavia, proprio con l’Empoli alla sua terza stagione in Serie A ha raggiunto il proprio record di marcature nell’Olimpo del calcio italiano, tredici, a cui vanno aggiunti due assist per una partecipazione ad un gol ogni due partite. Per entrambi non è la prima volta che incrociano il proprio cammino con la loro ex squadra e finora hanno tutti e due un bilancio positivo. Nelle cinque partite affrontate da ex contro il Genoa con la maglia della Fiorentina, infatti, Kouame non ha mai perso raccogliendo due vittorie e tre pareggi anche se non ha giocato molto (una sola gara intera ed appena 134 minuti complessivi) senza per altro ne segnare o fornire assist. Anche Pinamonti, dopo aver lasciato il Carlo Castellani-Computer Gross Arena, ha affrontato cinque volte l’Empoli ma nel suo caso è il segno ‘X’ a non essere mai uscito: con il Sassuolo ha infatti collezionato due successi ed altrettante sconfitte segnando anche due reti, mentre con il Genoa ha vinto la gara di andata lo scorso 28 dicembre.