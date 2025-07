La curiosità. Coppa Italia, un percorso simile

La stagione dell’Empoli avrà ufficialmente il via con la gara valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia contro la Reggiana. Ciò che incuriosisce del percorso che l’Empoli dovrà affrontare quest’anno sono le somiglianze con quello affrontato l’anno scorso, con gli azzurri che furono fermati solo in semifinale dopo una cavalcata storica: superata la Reggiana, ai sedicesimi ci sarà la vincente tra il Genoa (grande favorita) e la vincente di un turno preliminare tra Vicenza e Padova: come l’anno scorso l’Empoli, dopo aver battuto una squadra di Serie B (il Catanzaro), affrontò una squadra di metà classifica di Serie A (il Torino). Superato l’ostacolo del Grifone, ecco che agli ottavi ci sarà l’Atalanta ad aspettare (l’anno scorso fu la Fiorentina). Se riuscisse anche il miracolo contro i bergamaschi, ecco che le coincidenze si farebbero ancora più precise: infatti, la testa di serie che affronterà la vincente tra Atalanta e la squadra che arriverà agli ottavi è proprio la Juventus (che a sua volta ovviamente dovrebbe battere la propria avversaria, ma si suppone parta favorita). E se l’Empoli battesse anche la Juventus ai quarti, chi troverebbe in semifinale? Probabilmente la testa di serie, ossia il Bologna, unico ostacolo incontrato l’anno scorso. Un percorso egualmente complicato, ma che mostra tante somiglianze rispetto a quello passato: se anche la fame messa in campo fosse la stessa…