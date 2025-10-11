La curiosità. Fantacalcio. È Stiven Shpendi il giocatore azzurro a punteggio più alto

Da quando è nato, nel 1988, il Fantacalcio ha raggiunto un successo incredibile spopolando in un paese come l’Italia, dove siamo tutti allenatori. Da giocare tra amici o in leghe più numerose, si basa sulla somma dei voti ottenuti dai vari calciatori a cui vengono aggiunti o tolti dei punti in base a gol segnati, assist, reti subite, ammonizioni ed espulsioni. Questo per quanto riguarda la Serie A. E in B? Niente paura anche la Lega cadetta ha il suo speciale fantagioco, FantaB, in cui però non si conta il voto in pagella bensì esclusivamente dati misurabili e verificabili. I punteggi dei giocatori vengono infatti calcolati interamente e unicamente sulla base delle statistiche raccolte da Opta, il fornitore ufficiale di dati (gol, assist, passaggi riusciti, contrasti vinti o palloni persi).

Per quanto riguarda l’Empoli, dopo queste prime sette giornate, il giocatore con il punteggio più alto è Stiven Shpendi con 84,2 punti davanti a Salvatore Elia (84,1), Matteo Lovato (73,4), Andrea Ghion (72,1) e Gabriele Guarino (54,8). A livello di quotazione, ossia la cifra che ogni fantallenatore deve spendere per assicurarsi un calciatore nella propria rosa composta da 15 giocatori e un allenatore, comanda invece Bohdan Popov con 13,9 punti davanti a Rares Ilie (12,8), Andrea Fulignati (12,6), Marco Curto e Pietro Pellegri (entrambi 12,5). E mister Guido Pagliuca? Con 34,6 punti al momento risulta 15esimo per rendimento tra tutti i tecnici, mentre a livello di valore è dietro solo a Inzaghi, Stroppa, Sottil e Bianco.