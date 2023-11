La curiosità. Il player of the week?. L’azzurro Berisha

Altra personale soddisfazione per Etrit Berisha, grande protagonista con le sue parate del successo dell’Empoli al Maradona di Napoli di domenica scorsa. L’estremo difensore albanese è infatti stato eletto giocatore della settimana per il campionato di Serie A dal sito sportivo Sofascore. Berisha non è tra l’altro la prima volta che finisce sull’undici ideale del portale calcistico, dove stavolta è però in compagnia di un altro compagno di squadra. Anche Fazzini, infatti, è stato inserito tra i migliori calciatori dell’ultimo turno. Soltanto l’Inter capolista, con tre giocatori, ha maggior presenza nella formazione ideale di questa 12esima giornata.

Si.Ci.