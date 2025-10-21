La curiosità. Per Guido Pagliuca un’altra panchina?. Fumata nera per quella dello Spezia

Guido Pagliuca allo Spezia sì o no? Nella giornata di ieri si sono rincorse le voci di un possibile passaggio dell’ex tecnico dell’Empoli, esonerato giusto una settimana fa per richiamare in panchina Alessio Dionisi, agli Aquilotti liguri ma al momento sembra saltato tutto. Dopo un avvio di stagione disastroso, appena tre punti in queste prime otto giornate con tanto di ultimo posto in classifica, ieri era atteso l’esonero da parte del club bianconero di Luca D’Angelo, per affidare il compito di risollevare le sorti della squadra all’allenatore toscano di Cecina con un contratto di un anno e opzione per un ulteriore stagione in caso di salvezza. La notizia, però, non è arrivato con lo stesso D’Angelo a guidare l’allenamento dello Spezia. A frenare bruscamente la trattativa sarebbe stato però lo stesso Pagliuca, non convinto totalmente dell’offerta. Da parte sua l’Empoli aveva già aperto alla possibile risoluzione consensuale del contratto che lega ancora il 49enne tecnico ex Juve Stabia al club azzurro fino al prossimo giugno.

Sembra sfumare quindi al momento la possibilità per l’Empoli di tornare ad avere un solo allenatore sotto contratto, ossia l’attuale tecnico Alessio Dionisi. In concomitanza con l’esonero di Pagliuca, infatti, la dirigenza azzurra aveva anche rescisso il contratto con Roberto D’Aversa, ancora in attesa di una chiamata dalla Serie A. Vedremo se nei prossimi giorni la trattativa si sbloccherà e, quindi, il prossimo marzo l’Empoli possa incrociare proprio a Spezia il tecnico con cui aveva cominciato l’anno.