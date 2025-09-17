La curiosità. Sport e tecnologia . Sulle maglie uno smart tag

Le maglie da calcio hanno da sempre identificato la passione dei tifosi per la propria squadra del cuore, ma con l’avvento delle nuove tecnologie non sono più soltanto delle divise da indossare o dei cimeli da conservare incorniciati a casa, ma sono diventate una vera e propria ‘porta digitale’ per essere sempre connessi con il club. E in questo l’Empoli si conferma al passo coi tempi proseguendo la collaborazione avviata la scorsa stagione con Wov Labs, l’azienda tecnologica specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali basate su blockchain. Quello azzurro si conferma infatti primo club in Italia ad adottare il Digital Product Passport 2.0 di WoV Labs: una soluzione che unisce sport e innovazione, garantendo autenticità, tracciabilità e unicità ai prodotti ufficiali.

Le maglie della stagione in corso sono dotate di uno smart tag integrato nello stemma del club, che le collega a un Passaporto Digitale registrato su blockchain VeChain. Qui i tifosi possono trovare informazioni certificate sulla maglia riguardanti autenticità, tracciabilità, modello e processo produttivo, inclusi i valori di sostenibilità. Attraverso l’NFT unico associato al passaporto, i tifosi potranno inoltre riscattare la proprietà digitale del proprio cimelio, creando un legame diretto tra prodotto fisico e corrispettivo virtuale. Il tutto con un semplice tap dello smartphone sullo stemma, senza bisogno di alcuna app. Il passaporto diventa inoltre uno strumento interattivo che offre contenuti esclusivi, promozioni dedicate e dettagli sulla partita di giornata, rendendo ogni pezzo unico.