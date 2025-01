La curiosità. Squadre dall’attacco ’timido’. Pochi gol in casa e in trasferta

Oggi al Castellani-Computer Gross Arena si affrontano due squadre che curiosamente sono quelle che hanno segnato di meno in casa e in trasferta. L’Empoli ha siglato solo 3 gol davanti al proprio pubblico e i salentini, peggior attacco assoluto, appena 2 lontano dal Via del Mare. Tuttavia sono agli antipodi per percentuale di tiri in porta visto che in questa speciale graduatoria gli azzurri (49,6%) sono dietro solo a Milan (51.11) e Fiorentina (51.15), mentre i giallorossi (36.63) sono penultimi.

Confrontando i due portieri Falcone del Lecce ha il più alto numero di parate (63) in Serie A, ma Vásquez è il terzo estremo difensore ad avere la miglior differenza tra reti concesse e quelle previste in base ai dati xGA. Tra i possibili pericoli per l’Empoli uno potrebbe arrivare dalla panchina visto che Ante Rebic ha segnato il suo ultimo gol in trasferta in A proprio a Empoli col Milan, subentrando nella ripresa a ottobre 2022. Anche Nicola Sansone e Santiago Pierotti sono legati all’Empoli, visto che il primo ha segnato il suo ultimo gol in A agli azzurri lo scorso aprile e l’altro ha ‘timbrato’ all’andata il suo fin qui unico gol nel massimo campionato italiano.