La curiosità. Una vittoria da 200

Il 200 è stato un numero ricorrente in casa Empoli nella sfida di Coppa Italia di venerdì scorso con la Reggiana. Prima di tutto perché quello segnato da Ilie al 64’, che ha pareggiato l’iniziale vantaggio emiliano, è stato il 200esimo gol della storia azzurra nella competizione. A distanza di 90 anni dal primo siglato da Viviani, che decise la sfida col Pontedera del 15 settembre 1935. In mezzo il 30 agosto del 1987 è arrivato il numero 50 ad opera di Cop, autore del momentaneo 1-1 con la Cremonese, poi battuta 3-1, mentre Tavano e Maccarone hanno ‘timbrato’ rispettivamente la 100 e la 150esima rete. Il primo aprendo le marcature in casa del Torino il 22 agosto 2004, gara poi persa 5-3, e il secondo firmando il definitivo 2-0 casalingo contro il Vicenza il 13 agosto del 2016. Duecento, poi, sono state anche le panchine da professionista raggiunte nell’occasione dal tecnico azzurro Guido Pagliuca, che ha esordito il 17 agosto 2011 in Coppa Italia di serie C alla guida del Gavorrano (1-1 a Poggibonsi). Da allora ha collezionato 38 presenze in B, 142 in C, 2 in Coppa Italia, 11 in Coppa Italia di C e 6 gare tra play-off di B e C e Supercoppa di C. Bilancio di 71 vittorie, 73 pareggi e 56 sconfitte.