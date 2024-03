La formazione. Zurkowski pronto a tornare titolare

In una lotta salvezza sempre più ingarbugliata dopo le vittorie di ieri di Cagliari e Sassuolo, rispettivamente contro Salernitana e Frosinone, con 7 squadre in 3 punti, l’Empoli proverà a rispondere alle dirette concorrenti con un impresa sul campo del Milan. A San Siro Nicola dovrebbe apportare qualche novità all’undici iniziale, a partire dal modulo che dovrebbe tornare ad essere il 3-4-2-1. In difesa, davanti a Caprile, con Walukiewicz e Luperto inamovibili l’unico dubbio riguarda il braccetto di destra con Ismajli e Bereszynski a giocarsi il posto. Sulla mediana poi quasi certo l’impiego di Gyasi a destra (bassa la percentuale di vedere al suo posto Ebuehi sebbene l’esterno nigeriano abbia recuperato totalmente dall’infortunio muscolare) con Pezzella, che a sinistra è in vantaggio su Cacace. In mezzo invece doppia conferma per Marin (Grassi è ancora out) e Maleh. Un’altra novità rispetto alla gara col Cagliari è attesa sulla trequarti con Zurkowski che dovrebbe riprendersi il proprio posto al fianco di Cambiaghi. Davanti, infine, è ballottaggio tra Cerri e l’ex Niang (Caputo partirà dalla panchina).

Si.Ci.