"La forza di questa squadra è la coesione. Il gruppo le dà carattere e prospettive"

Centodieci presenze in azzurro, condite da cinque reti, e soprattutto tre campionati di Serie B con la maglia dell’Empoli. Questo il curriculum di Lorenzo Stovini, ex difensore azzurro nato a Firenze e 341 volte in campo in Serie A con Vicenza, Reggina, Lecce e Catania prima di approdare proprio al Castellani. Approfittando della sosta di campionato, abbiamo provato ad analizzare con lui l’inizio di stagione dell’Empoli.

Come reputa la campagna acquisti azzurra?

"La società ha sicuramente operato molto bene, incassando anche parecchio dalle cessioni, del resto dall’Empoli in Serie B ci si aspetta sempre che possa fare la differenza. A parte l’inciampo di Reggio Emilia, dove comunque la partita è stata determinata dalla doppia espulsione, la squadra è partita bene e credo che abbia il potenziale per fare un bel campionato".

Puntare sui giovani può avere però anche i suoi contro, vedi gli errori a Reggio Emilia...

"Ci può stare e sbagliare fa parte del percorso di crescita dei giovani, ma l’Empoli ha sempre puntato nella sua storia sui giovani ed ha il giusto equilibrio per valutare tutte le varie situazioni".

Rispetto a quella che ha frequentato, come vede oggi la Serie B?

"È cambiata tantissimo, ma come del resto la serie A, si è molto ringiovanita, ma prima c’era tanta più qualità. Resta comunque un campionato molto difficile, dove la classifica può cambiare da una giornata all’altra e anche squadre sulla carta costruite per vincere, possono avere delle difficoltà".

Quale squadra è favorita quest’anno?

"Sulla carta il Palermo è sicuramente quella più attrezzata e poi si è affidata ad un tecnico esperto della categoria come Pippo Inzaghi, che l’ha già vinta più volte. Tuttavia non è da escludere l’inserimento di qualche sorpresa nella corsa alla promozione, come quasi sempre il campionato cadetto ci regala".

L’Empoli ospiterà lo Spezia, che gara si aspetta?

"Sarà un altro bel banco di prova per gli azzurri, perché lo Spezia viene da una promozione in A sfumata solo in finale play-off e, al di là delle prime due giornate così così, ha anche quest’anno un organico importante".

Pagliuca lo conosce?

"Credo sia l’allenatore adatto per una piazza come Empoli, viene da una grande annata con la Juve Stabia e con una squadra più attrezzata come quest’anno penso possa fare bene".

Su cosa dovrà puntare l’Empoli?

"Com’è sempre stato nella storia azzurra a fare la differenza è il gruppo, ci sono stati anche tanti campioni capaci di risolvere le partite con le loro giocate, ma sono l’unità e la coesione del gruppo che hanno permesso di rimanere per tanti anni così in alto".

Sfornando talenti...

"È la vera forza di questa società, che da questo punto di vista insieme a realtà come Atalanta e Fiorentina è un’eccellenza del panorama calcistico italiano. Sono poche le società che negli anni hanno saputo lavorare con i giovani come si fa a Empoli".

Un momento che ricorda con più piacere della sua esperienza azzurra?

"Ce ne sono tanti, ma senza dubbio la salvezza ottenuta nello spareggio col Vicenza, specialmente per l’andamento della gara di ritorno. Penso che sia rimasta impressa nella mente di tutti i cuori azzurri".