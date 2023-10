La furia della Dea travolge l’Empoli. Scamacca è incontenibile Tre gol presi: è una serata no. Passo indietro per gli azzurri

Tanto di cappello. Prima ancora di analizzare cosa eventualmente non è andato nella prestazione dell’Empoli è doveroso ammettere la superiorità di un’Atalanta, capace di azzannare la partita con ferocia agonistica, qualità tecniche e idee di gioco. Se nella prima mezz’ora, al netto dell’immediato vantaggio di Scamacca con un sontuoso colpo di tacco e del raddoppio di Koopmeiners al termine di un’azione infinita, i bergamaschi avessero segnato 5 gol non ci sarebbe stato niente da dire (annullato per fuorigioco precedente un gol a Scamacca, che ha preso anche un palo). Detto questo, però, gli azzurri hanno sofferto la mobilità e la velocità di esecuzione degli atalantini, difendendo spesso troppo piatti dentro la propria area di rigore.

Nonostante una partita indirizzata già nei primi minuti, comunque, la squadra di Andreazzoli ha continuato a cercare di prendere alta l’Atalanta e le sue potenziali occasioni le ha anche avute, ma oltre a un po’ di qualità e lucidità al momento dell’ultima passaggio l’Empoli si è scontrato anche con qualche decisione rivedibile del fischietto Massimi, come nell’occasione del tocco di Ruggeri alle spalle di Cambiaghi in area di rigore al 33’. Il contatto, essendo stato valutato dal direttore di gara, non è stato oggetto di una revisione al Var perché in questo caso l’entità viene lasciata al giudizio dell’arbitro, ma la massima punizione sembrava starci. Davanti al ct della Nazionale e grande amico azzurro Luciano Spalletti, in tribuna dopo aver assistito venerdì scorso a un allenamento al Sussidiario, Andreazzoli ha riproposto esattamente lo stesso undici di lunedì scorso, ma stavolta non si è rivisto l’Empoli di Firenze.

Alla vigilia del match Andreazzoli aveva sottolineato come dopo il successo nel derby si sarebbe aspettato uno step ulteriore della propria squadra, invece da questo punto di vista gli azzurri hanno fatto un leggero passo indietro anche se va riconosciuta la netta superiorità dell’Atalanta, come ha fatto lo stesso tecnico nel post-partita. L’atteggiamento, però, non è stato il solito del Franchi ed è qui che gli azzurri dovranno continuare a lavorare anche se quando, a inizio ripresa, avevano iniziato con un piglio diverso Scamacca (più tardi centra anche una traversa) li ha puniti ancora al primo affondo.

Al di là della sconfitta, il risultato poteva essere anche più pesante, i punti da migliorare restano sempre i soliti: sfruttare meglio le chance e crescere di mentalità. Tra le notizie positive il ritorno in campo di Maldini dopo i tanti problemi fisici di questo inizio di stagione e, ancora una volta, l’ottimo ingresso dei subentrati sebbene si fosse ormai in un contesto di partita diverso con l’Atalanta in controllo. Fazzini ha comunque impegnato Musso, bravo a opporsi di piede e Gyasi è arrivato pericolosamente in area in almeno un paio di occasioni, lambendo in un caso il palo alla sinistra del portiere atalantino. Adesso, però, testa al Frosinone in cui saranno in palio punti pesantissimi nella corsa alla salvezza.