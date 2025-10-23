La nomina. Rebecca Corsi coordinatrice della commissione “Giovani“

Nuovo importante ruolo istituzionale per la vice presidente ed amministratore delegato dell’Empoli, Rebecca Corsi. In occasione dell’ultima assemblea della Lega di Serie B, infatti, la figlia del patron azzurro Fabrizio è stata nominata coordinatrice della commissioni "Giovani e valorizzazione del talento". Un gruppo di lavoro che la Lega di B ha ormai istituito cinque anni fa per favorire la crescita dei giovani calciatori, che proprio nelle categorie minori come quella cadetta o la Serie C devono trovare terreno fertile per poter giocare con continuità e completare il proprio percorso di maturazione. Del resto, sostenibilità e crescita dei giovani talenti sono elementi cruciali per il futuro dell’intero movimento calcistico italiano. E chi meglio di Rebecca Corsi, che con l’Empoli porta avanti da oltre trent’anni la valorizzazione dei ragazzi del proprio settore giovanile, può curare l’attenzione verso la crescita dei giovani calciatori? Oltre ai vari protagonisti in B Guarino, Ignacchiti, Degli Innocenti e Popov, il club azzurro ha infatti in rampa di lancio tanti ragazzi delle giovanili già nel giro delle rispettive Nazionali.

Tra l’altro, anche a livello ‘politico’, non è il primo incarico di spessore che ricopre la vice presidente azzurra. Rebecca Corsi è infatti stata per tre anni consigliere della Lega Serie A, prima donna nella storia ad essere eletta. Un percorso che gli ha permesso senza dubbio di affinare le proprie doti manageriali, oltre che di allacciare rapporti e incrementare la propria conoscenza della governance del mondo pallonaro di casa nostra. Intanto, in occasione dell’Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul tumore al seno, la stessa Rebecca Corsi ha donato due maglie azzurre personalizzate all’associazione Astro e al Centro Donna di Empoli, entrambe attive a sostegno di progetti di ricerca dedicati al tema. Inoltre, anche nelle prossime sfide contro Modena e Sampdoria gli uomini di Dionisi giocheranno con delle maglie speciali con un segno distintivo rosa, simbolo di partecipazione e vicinanza a tutte le donne che stanno affrontando la malattia e alle loro famiglie.

Al termine delle medesime partite, le maglie indossate dai calciatori saranno messe all’asta e l’intero ricavato sarà donato al Centro Donna di Empoli. Infine, tutte le donne abbonate e tutte quelle che hanno acquistato il biglietto per la sfida contro il Venezia o lo acquisteranno anche per la prossima gara casalinga con la Sampdoria di martedì prossimo alle 20.30 al Castellani, potranno usufruire del dieci per cento di sconto su una selezione di prestazioni dedicate alla "Prevenzione Donna" presso la Clinica Leonardo di Sovigliana a Vinci.

Si.Ci.