La novità. Club sempre più social. C’è il canale WhatsApp
Si amplia la vetrina social dell’Empoli Fc. Da adesso, infatti, oltre ai profili ufficiali su Facebook (seguito da oltre 165milal utenti), Instagram (230mila follower), X (ex Twitter con più di 160mila seguaci) e Youtube (più di 13mila iscritti), il club azzurro ha aperto anche il proprio canale WhatsApp. Un nuovo strumento pensato appositamente per essere ancor più vicini ai tifosi azzurri e coinvolgere ancora di più la community empolese.
Con il nuovo canale ufficiale, denominato "Empoli Fc", gli appassionati azzurri potranno ricevere news, curiosità, aggiornamenti su gare ed eventi, informazioni su biglietti e merchandising, foto, video e tanti altri contenuti esclusivi dal mondo Empoli. Insomma, un modo semplice, diretto e gratuito per essere sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda la propria squadra del cuore.
Per potersi iscrivere è sufficiente andare sul sito www.empolifc.it, nella sezione notizie, individuare quella relativa all’apertura del nuovo canale WhatsApp e cliccare sul link indicato. Nel giro di poche ore dall’apertura sono state seicento le persone che hanno aderito al nuovo canale.
