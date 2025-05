La partita con l’Hellas Verona. Al Castellani giovedì sera? È una eventualità

Il focus è chiaram,ente sulla partita di domenica sera a Monza, dove per l’Empoli sarà imprescindibile vincere per giocarsi poi tutte le proprie chance di salvezza nell’ultima giornata al Castellani-Computer Gross Arena contro l’Hellas Verona dell’ex Zanetti. Proprio quando far disputare l’ultima giornata è però al momento un rebus. La questione ruota intorno all’eventuale necessità di spareggio per assegnare lo scudetto tra Napoli ed Inter. Visto che i nerazzurri sabato 31 maggio saranno impegnati a Monaco per la finale di Champions League contro il Paris Saint Germain, la Lega Serie A sta pensando di anticipare le gare delle due contendenti a giovedì prossimo 22 maggio, in modo da lasciare domenica 25 come data utile per lo spareggio.

Cosa centra tutto questo con l’Empoli? Semplice: se dopo domenica prossima il Cagliari, di scena proprio a Napoli nell’ultima giornata, non dovesse essere matematicamente salvo, è chiaro che nello stesso giorno dei sardi dovrebbero giocare anche tutte le dirette concorrenti per la salvezza, tra cui appunto anche gli azzurri. Tutto dipenderà dai risultati di domenica perché se il Napoli dovesse già laurearsi campione d’Italia o se lo spareggio non fosse più possibile, tutto questo ragionamento decadrebbe e si andrebbe verso un’altra giornata in contemporanea di domenica. La decisione ufficiale sarà presa lunedì prossimo.

Si.Ci.