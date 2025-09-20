La presentazione del nuovo portiere. Gasparini: "Arrivo pronto dopo l’esperienza in C»

Partiti Stubljar a titolo definitivo al Groningen e Seghetti in prestito al Livorno durante la finestra estiva di calcio mercato, l’Empoli ha scelto Manuel Gasparini (nella foto), svincolato dopo l’ultima stagione alla Clodiense in Lega Pro, per completare il parco portieri con Fulignati, Perisan e il classe 2007 Versari. "Questa per me è una grande opportunità, non a caso appena è arrivata la chiamata dell’Empoli sono stato subito entusiasta di accettare – commenta l’estremo difensore azzurro –. È un’occasione che voglio sfruttare con tutto me stesso lavorando giorno dopo giorno". Friulano classe 2000, Gasparini è l’ennesimo portiere cresciuto nel vivaio dell’Udinese ad approdare ad Empoli dopo Provedel, Vicario e lo stesso Perisan. "Da qui sono passati sia Ivan che Guglielmo ed ora Samuele: per me sono sempre stati dei punti di riferimento – ammette –. Essere qui, dove hanno giocato portieri così forti, è per me motivo di orgoglio".

Dopo l’esordio in A con l’Udinese a San Siro a maggio 2021, il numero 12 azzurro ha collezionato 85 presenze in Lega Pro con Legnago Salus, Potenza, Pescara e Clodiense. "Empoli per me rappresenta una tappa fondamentale della mia carriera – spiega –. Ho fatto esperienze importanti in C che mi hanno permesso di giocare e di crescere e ora arrivo pronto in una società che punta e lavora molto sui giovani. Quali sono le mie caratteristiche? Mi reputo un portiere agile e veloce. I miei punti di forza sono l’elasticità e la reattività". Gasparini ha raccontato poi le sue prime settimane in azzurro. "L’impatto col gruppo è stato incredibile: è molto raro trovare un gruppo così unito, coeso e determinato che lavora benissimo ogni singolo giorno. Siamo molto uniti anche fuori dal campo – sottolinea –. Ho un ottimo rapporto anche con gli altri portieri. Siamo un gruppo sano, ci spingiamo l’un l’altro a migliorare: ascolto i loro consigli e quelli del mister. Del resto il nostro è un gruppo nuovo che si sta formando e sta crescendo, ma abbiamo ancora margine e c’è tanta strada da fare". Infine, Gasparini volge lo sguardo alla sfida di Pescara. "La Serie B è un campionato tosto, ogni gara è sempre lottata e va affrontata al massimo ed è quello che faremo domani".