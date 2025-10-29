La Primavera in Coppa Italia. Azzurrini in cerca di riscatto. Oggi il derby con il Pisa

A poco più di un mese dall’ultimo sarà ancora derby tra Empoli e Pisa, a livello di squadre Primavera. Oggi alle 15 al Centro Sportivo di Petroio a Vinci andrà in scena la gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia di categoria. Lo scorso 20 settembre a Peccioli terminò 3-1 per i nerazzurri, che comandano attualmente la classifica del girone B del campionato Primavera 2 con 14 punti e un margine di quattro lunghezze sugli azzurrini. Il Pisa è imbattuto e reduce dal sonoro 4-0 rifilato alla Salernitana nell’ultimo turno di campionato, mentre la squadra di Filippeschi ha raccolto appena un punto nelle ultime due uscite (pareggio interno per 2-2 sempre in rimonta contro il Perugia e sconfitta 2-1 a La Spezia dopo essere passata in vantaggio). Oltre all’obiettivo di passare il turno, quindi, per Busiello e compagni ci sarà la volontà tanto di ‘vendicare’ la sconfitta del primo derby stagionale quanto quella di dimostrare che le ultime due prestazioni in chiaro scuro sono incidenti di percorso. In caso di parità al 90’, si procederà subito all’esecuzione dei calci di rigore, con la vincente che il prossimo 3 dicembre sfiderà chi prevarrà tra Lecce e Avellino.