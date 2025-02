La prossima partita. Un’altra trasferta all’orizzonte. Aperte le vendite per Genova

Dopo la trasferta di ieri sera all’Allianz Stadium di Torino i tifosi azzurri sono pronti ad affrontare quella a Genova di domenica prossima alle 15, quando l’Empoli sfiderà il Genoa. A tal proposito sono in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio Luigi Ferraris, disponibili senza restrizioni al prezzo di 30 euro (più diritti di prevendita) nei punti vendita Vivaticket e sul portale genoacfc.vivaticket.it. A Empoli sarà invece possibile acquistarli presso l’Unione Clubs Azzurri in via Della Maratona. La vendita terminerà sabato prossimo alle 19 e i tagliandi del Settore Ospiti non saranno poi disponibili nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita. Inoltre il club ligure ricorda che è richiesto di presentarsi allo stadio con un documento d’identità valido (anche i minori di anni 14 se non accompagnati da un adulto). Intanto la squadra tornerà ad allenarsi già oggi al Sussidiario, per poi proseguire il proprio lavoro settimanale agli ordini di D’Aversa e del suo staff domani e sabato, quando Grassi e compagni partiranno alla volta di Genova. Giorni in cui continueranno ad essere valutate le condizioni di Viti, Anjorin e Fazzini, la cui presenza in Liguria resta a forte rischio.