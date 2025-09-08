La scelta. Campagna abbonamenti ancora aperta

Centocinquanta abbonamenti, tanti ne manca all’Empoli per eguagliare il record di sempre di tessere sottoscritte nel campionato di Serie B. Sono 4.450, al momento, i tifosi azzurri che hanno aderito alla campagna abbonamenti "Ricomincio da te" e per chi non lo avesse ancora fatto è sempre possibile acquistare un abbonamento per garantirsi la possibilità di vedere tutte le partite interne degli azzurri oltre ad altri vantaggi.

Sarà possibile farlo recandosi all’Empoli Store di piazza della Vittoria, all’Empoli Point dello stadio Carlo Castellani, all’Unione Club Azzurri di via della Maratona oppure online su https://empolifc.vivaticket.it. La campagna abbonamenti azzurra, come noto, prevede prezzi ridotti per donne, under 14, under 18, under 25, over 65 e persone con disabilità o con invalidità maggiore o uguale al 75 per cento e una tariffa speciale dedicata alle famiglie. Ed inoltre, se non si vuole pagare l’abbonamento in un’unica soluzione, sarà possibile rateizzarlo in comode rate a tasso zero nei punti vendita oppure su https://empolifc.vivaticket.it.

Intanto, per quelli che sono i dati attuali, l’Empoli si colloca al dodicesimo posto nella speciale graduatoria cadetta degli abbonati. Ai primi due posti due piazze che, per bacino di utenza, sono chiaramente su un altro pianeta rispetto al club azzurro: Sampdoria e Palermo rispettivamente con 20.392 e 16.504 abbonati. Altre quattro società come Modena, Frosinone, Mantova e Catanzaro hanno già abbattuto il muro dei 5mila abbonati mentre Reggiana e Spezia sono già oltre le 6mila tessera con Avellino e Cesena che hanno invece oltrepassato il traguardo dei 7mila abbonamenti.

L’Empoli è vicino al Venezia, meno di un centinaio di tessere di differenza, e comunque davanti a società di città capoluogo di provincia come Pescara, Monza e Padova. Guadagnare una posizione potrebbe quindi anche essere alla portata degli azzurri e chissà che in quest’ottica non possa aiutare una bella prestazione contro lo Spezia domenica prossima alla ripresa del campionato.

Si.Ci.