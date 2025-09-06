La statistica dell’Empoli rispetto alla Serie B. Più giovani della media nazionale

Chiuso il mercato, la Serie B si è confermata un campionato di giovani e italiani. Come reso noto dalla Lega Serie B, infatti, sono complessivamente 439 i giocatori del nostro Paese sui 582 tesserati, cioè il 75,4 per cento del totale. Media a cui si avvicina anche l’Empoli, che con 23 italiani sui 32 azzurri in rosa si attesta al 71,8 per cento. Il club del presidente Corsi supera invece ampiamente le medie nazionale per ciò che riguarda i giovani.

Nell’intero torneo cadetto gli Under 21 rappresentano il 32 per cento dei tesserati, percentuale che scende al 26 per cento se si considera solo quelli italiani. Bene, in questo caso la rosa dell’Empoli è composta da ben 13 Under 21 (il 40,6 per cento del totale, il 34,3 per cento di italiani), mentre la differenza è ancor più marcata se si parla di Under 23. In tutta la Serie B ne gioca 263, il 45 per cento (36 per cento di italiani), mentre nell’Empoli son ben 21 su 32, ossia il 65,6 per cento (46,8 per cento di italiani). Dati che collocano l’età media della rosa azzurra (22,5 anni) decisamente al di sotto di quella generale del campionato (25,2 anni).