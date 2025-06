La statistica. Il club azzurro al 26esimo posto nella graduatoria della storia della A

In attesa di farci ritorno quanto prima, nell’ultima stagione l’Empoli ha disputato il suo 17esimo campionato di Serie A, portandosi al 26esimo posto nella speciale graduatoria che tiene conto delle partecipazioni al massimo campionato. Lo stesso numero di Catania e Chievo Verona, confermandosi la terza realtà toscana per apparizioni nell’Olimpo del calcio italiano dietro naturalmente alla Fiorentina (87) e al Livorno (18). Dal 1986-‘87, primo campionato di A disputato allo scorso maggio, il club azzurro ha conquistato 624 punti nelle 614 gare disputate, alla media quindi poco superiore di un punto a partita. Bottino che ne fa la 18esima miglior squadra nella classifica perpetua di Serie A in questo lasso di tempo, con 153 vittorie, 174 pareggi e 287 sconfitte. Piazzamento che non cambia anche se consideriamo soltanto i risultati ottenuti dal 1994-‘95 in poi, stagione in cui sono stati introdotti per la prima volta i tre punti a vittoria. Dal loro terzo campionato di Serie A in poi, infatti, gli azzurri hanno conquistato 569 punti in 554 match. L’unico club nella top 20 assieme al Sassuolo a rappresentare una città al di sotto dei 50mila abitanti.

Si.Ci.