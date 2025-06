La vicepresidente dell’Empoli, Rebecca Corsi, commenta la sconfitta dell’Under 16 nella finale scudetto. "Abbiamo perso, ma sono fiera del lavoro fatto»

Anche Rebecca Corsi, amministratore delegato e vicepresidente dell’Empoli Calcio, ci ha tenuto a commentare in prima persona la finale scudetto persa dagli azzurrini Under 16, una sconfitta amara, ma che ha lasciato grande orgoglio nella società empolese, che ringrazia tutti. Nella nota dedicata loro, Rebecca Corsi scrive: "Anche quest’anno ci troviamo con l’amaro in bocca, ma allo stesso tempo rimane la consapevolezza per quanto fatto: si può dire che abbiamo perso un’altra finale, ma preferisco pensare che ne abbiamo raggiunta un’altra a livello giovanile, a testimonianza del grandissimo lavoro che portiamo avanti giorno dopo giorno. Complimenti al mister, allo staff e ai ragazzi, per quanto fatto durante tutto l’anno, per un percorso che li ha portati al secondo posto in Italia, battuti solo da una grandissima squadra come la Juventus a cui faccio i complimenti per la vittoria. Quando parliamo di settore giovanile, il risultato del campo non è tutto. Il nostro scudetto è la crescita e lo sviluppo dei ragazzi, dei gruppi che portano avanti un lavoro quotidiano fatto di sudore e voglia di migliorarsi allenamento dopo allenamento e non sarà certo un risultato, per quanto amaro sia, a farci cambiare la filosofia o il modo di lavorare. Si è chiusa per noi una stagione fatta di tante delusioni, di momenti difficili ma che dovrà servirci da insegnamento, da esperienza per il futuro per proseguire in quello che da sempre è stato l’Empoli. Le sconfitte aiutano a crescere e questo è un punto di partenza, uno stimolo a migliorarci portando avanti il nostro modo di fare calcio, con la consapevolezza che il tempo e il futuro sono dalla nostra parte".