L’allenatore Dario Polverini. "I ragazzi ne escono a testa alta»

Il tecnico dell’Under 16 azzurra Dario Polverini ha parlato al termine della Finale Scudetto Under 16 contro la Juventus: "Vincere lo scudetto sarebbe stato affermare ancora una volta tutto il lavoro di questi ragazzi in un percorso straordinario - ha dichiarato -. Hanno fatto una gara incredibile, penso che non meritassero di perdere. Il calcio è anche questo: ce ne andiamo senza nessun rimpianto, quello che conta è il percorso e quello fatto è stato straordinario".

"Questo gruppo – continua Polverini – è migliorato in maniera esponenziale, un percorso che non inizia certo quest’anno. Questi ragazzi hanno una grandissima disciplina e dedizione al lavoro. Fare la formazione per la finale è stato complicato e questa è la soddisfazione più bella: avere 22-23 giocatori potenzialmente titolari. Ecco, questo è davvero il nostro Scudetto".

Niente da recriminare, quindi, nonostante la sconfitta: "Per me era la prima volta come allenatore dei giovani, e devo dire che l’emozione più bella da quando alleno è stata lavorare con dei ragazzi che apprendono e riportano in campo quello che viene provato in settimana. La squadra ne esce sicuramente a testa alta".