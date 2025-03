L’allenatore nel post partita: "Grassi mi dovrà fare un regalo...». "Prestazione super. Andava chiusa la gara»

Inevitabile che anche dalle parole di mister Roberto D’Aversa trapeli un po’ di rammarico per la mancata vittoria, ma il tecnico azzurro prima di tutto sottolinea la grande prestazione della sua squadra. "I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria contro una squadra in stato di grazia, che nelle ultime tre partite in casa non aveva preso gol – ha esordito nel post partita di Marassi –, l’unica pecca è non aver chiuso la partita, ma la squadra ha fatto una grande prestazione e giocando così possiamo raggiungere il nostro obiettivo. È chiaro che c’è rammarico del risultato, ma altro non posso rimproverare loro, anche perché sono stati bravi a venire a fare questo tipo di partita dopo l’euforia della Coppa Italia, non era facile estraniarsi da tutto ciò".

Il tecnico azzurro poi insiste: "Purtroppo ci sta costando caro non chiudere le partite quando c’è la possibilità o quando domini l’avversario come abbiamo fatto oggi (ieri per chi legge, ndr) come ha sottolineato anche Vieira. Poi in Serie A infatti ci può sempre essere l’episodio che influenza il risultato".

Infine, l’allenatore abruzzese chiude con una considerazione sugli attaccanti e su Grassi. "Intanto vorrei precisare che ho tolto Colombo a fine primo tempo perché era ammonito, ma anche lui ha fatto una grande prova – conclude – adesso ho tre attaccanti che posso alternare più il giovane Konate. Esposito è uno di quei giocatori che ha qualità tecniche non comuni anche nelle grandi squadre, deve solo migliorare in alcuni aspetti per consacrare il giocatore di spessore che è. Grassi mi dovrà fare un regalo (sorride, ndr) per avergli ridato la condizione fisica e poi l’ultimo gol lo aveva segnato proprio con me ai tempi di Parma".

Si.Ci.