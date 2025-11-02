L’allenatore nel post partita. "Non siamo sereni. Va cambiato il trend»

Due punti in quattro partite dal suo ritorno sulla panchina dell’Empoli, pareggi in casa e sconfitte in trasferta, al termine del match perso con la Virtus Entella Dionisi è schietto nell’analizzare il momento azzurro. "Credevo di trovare una situazione più semplice e onestamente ero convinto che avremmo migliorato questa situazione – ha commentato il tecnico toscano – invece in questo momento non riusciamo a fare quello che vogliamo, ma ciò non è figlio di poca qualità ma di poca serenità, sentiamo il peso di ogni partita che può essere decisiva, ma se non riusciamo a entrare in campo più leggeri di testa dopo sarà sempre più difficile".

Secondo Dionisi il problema principale, quindi, è di ordine caratteriale e mentale. "Siamo una squadra giovane e magari rispetto a squadre più esperte non sappiamo riconoscere i momenti delle partite, ma proprio per questo ci dovremmo mettere quell’entusiasmo e quell’incoscienza caratteristici della giovane età, invece non superiamo il peso di una classifica al di sotto delle aspettative. Devo trovare un rimedio perché dobbiamo cambiare questo trend. La volontà c’è, però poi facciamo fatica a riportare in campo quello su cui lavoriamo durante la settimana, sembra che questa squadra aspetti che qualcuno risolva la situazione, invece solo aiutandoci tutti insieme ne possiamo venire fuori".

L’allenatore azzurro conclude poi sui passettini avanti fatti almeno nell’organizzazione difensiva sotto la sua gestione. "È vero, ma non basta, riusciamo ad essere corti però poi non siamo aggressivi – ammette – il problema è quando dobbiamo prendere l’iniziativa, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità ed essere consapevoli che non stiamo mettendo quello che serve per fare il calciatore. Adesso la prima settimana tipo può aiutarci e la successiva sosta ancora di più, così come il recupero dei giocatori che sono fuori". Sull’azione del gol poi Dionisi chiosa. "Non siamo stati tanto bravi, ma il fallo da cui è scaturita la punizione non c’era".