L’arbitro del match. Sacchi, brutti ricordi. Ma il bilancio è ok

Quella odierna al Giuseppe Meazza di Milano sarà la quinta volta che Juan Luca Sacchi, fischietto di Macerata, arbitrerà l’Empoli in campionato, con un bilancio decisamente positivo per gli azzurri. Sono ben 3, infatti, le vittorie raccolte finora dal club di Fabrizio Corsi, l’ultima a novembre 2021 grazie alla clamorosa rimonta finale nel derby casalingo contro la Fiorentina (Bandinelli all’87’ e Pinamonti 2 minuti più tardi firmarono il definitivo 2-1). Il precedente più recente, però, è il nefasto match dello scorso 17 settembre quando capitan Luperto e compagni caddero 7-0 all’Olimpico contro la Roma. Unica sconfitta comunque con il direttore di gara marchigiano per ciò che concerne le sfide di campionato. Altri due ko sono invece arrivati in Coppa Italia: 3-2 ai supplementari contro l’Inter a gennaio 2022 e 0-3 al Castellani-Computer Gross Arena contro il Cittadella ad agosto 2018.