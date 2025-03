Le curiosità. Azzurri e liguri a secco di gol e con poco possesso palla

A confermare la difficoltà della partita odierna c’è anche un dato che riguarda le partite senza reti al passivo. Nelle otto gare di questo 2025 il Genoa ne ha fatte registrare quattro, record nel periodo insieme ad Atalanta, Roma e Udinese. Curiosamente, poi, si sfidano la squadra che ha segnato meno reti nel primo tempo (il Genoa con 5) e quella che ne ha siglati meno nel secondo (l’Empoli con 7). Entrambe sono anche due delle quattro squadre con il più basso possesso palla medio in Serie A insieme a Verona e Parma: 40,3 per cento l’Empoli e 44,2 il Genoa. Tra i rossoblù, Alessandro Zanoli ha segnato uno dei suoi due unici gol nel massimo campionato italiano proprio contro l’Empoli: era il 15 maggio 2023 sempre al Ferraris, ma con la Sampdoria. Tra gli ex, oltre a Sabelli, De Winter e Pinamonti nelle fila genoane e Kouame in quelle empolesi, sempre in casa azzurra c’è anche Giuseppe Pezzella, che è il giocatore dell’Empoli ad aver effettuato il maggior numero di cross (128). Infine, un altro dato curioso riguarda le espulsione con il Genoa che non ne subisce una da 41 partite e l’ultima risale proprio alla sfida con l’Empoli a febbraio 2024.