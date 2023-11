Le curiosità. Berardi vede azzurro e si scatena

Nel mettere a confronto Empoli e Sassuolo, in attesa che si affrontino sul rettangolo verde, è curioso come entrambe abbiano preso lo stesso numero di gol (21), sebbene gli azzurri abbiano tenuto di più la palla nella propria metà campo, mentre gli uomini dell’ex Dionisi lo abbiano fatto di più in quella avversaria. I neroverdi hanno anche tirato maggiormente in porta con una più alta percentuale di passaggi riusciti, mentre Grassi e compagni hanno effettuato più recuperi e, di conseguenza, commessi anche più falli. Insieme al Verona, l’Empoli è una delle due squadre di Serie A a non aver né guadagnato punti da situazioni di svantaggio né perso punti una volta passate in vantaggio. Dall’altra parte, nessuna formazione ha perso più punti una volta avanti nel punteggio in trasferta rispetto al Sassuolo (cinque come Cagliari, Frosinone e Lecce). Concludiamo con un dato su due giocatori che potrebbero essere determinanti. In casa Empoli Ciccio Caputo, altro ex di turno e miglior realizzatore attuale con 2 centri, ha segnato 2 gol in 4 apparizioni contro il Sassuolo, mentre il capitano neroverde Domenico Berardi ha all’attivo 5 reti e 6 assist contro gli azzurri. Oltre all’Empoli solo Milan e Genoa hanno subito almeno 5 reti e 5 passaggi vincenti dall’attaccante del Sassuolo.