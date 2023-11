Le curiosità. Empoli ’bello’ di Lunedì. Fazzini tra i più pericolosi

Punti pesanti quelli in palio stasera nella sfida dello Stirpe tra Frosinone ed Empoli, dove come su tutti gli altri campi di questa 11ª giornata si osservare un minuto di silenzio in memorie delle vittime dell’alluvione che ha colpito negli ultimi giorni la nostra regione. l ciociari hanno vinto tre delle ultime quattro partite casalinghe di Serie A, pareggiando l’altra, tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 32 partite interne disputate nella massima categoria, ma non amano molto il lunedì: solo un successo nei tre posticipi giocati in questo giorno, ma proprio contro l’Empoli il 28 settembre 2015. Al contrario gli azzurri hanno perso solo una delle ultime otto sfide giocate di lunedì, ossia quella della scorsa settimana con l’Atalanta. Etrit Berisha e il portiere del Frosinone Stefano Turati sono i due estremi difensori che hanno effettuato più parate in questa Serie A, rispettivamente 29 e 32. Un’altra statistica a livello individuale vede Jacopo Fazzini come il giocatore italiano più giovane ad aver effettuato almeno un assist (per il gol di Gyasi a Firenze), oltre ad essere uno dei soli tre dell’Empoli a contare almeno 10 occasioni create con Baldanzi (10) e Marin (11).