Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Empoli
  4. Le curiosità. Giocatori veterani in campo. Nove con oltre cento presenze

Le curiosità. Giocatori veterani in campo. Nove con oltre cento presenze

Tre i giocatori azzurri con oltre cento presenze in Serie B, di cui uno però Haas (101 ‘gettoni’) non è...

di SIMONE CIONI
23 agosto 2025
Tifoso sorregge una bandiera con una forte dedica alla squadra dell'Empoli

Tifoso sorregge una bandiera con una forte dedica alla squadra dell'Empoli

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Tre i giocatori azzurri con oltre cento presenze in Serie B, di cui uno però Haas (101 ‘gettoni’) non è disponibile. Gli altri due sono l’esterno destro Salvatore Elia, che ha giocato 118 partite e il portiere Andrea Fulignati, in campo tra i cadetti per una gara in meno. Ben sei invece gli ultra ‘centenari’ presenti nella rosa del Padova, con l’attaccante Cristian Buonaiuto che stacca tutti dall’alto delle sue 9 stagioni in B per 225 presenze complessive. Alle sue spalle troviamo il mediano Lorenzo Crisetig (177), Francesco Belli (158), Filippo Sgarbi (137) e Antonio Barreca (134) mentre l’ultimo arrivato Kevin Lasagna ne ha giocate poco meno degli azzurri (106).

Sempre paragonando i due organici si trovano di fronte quello con l’età media più bassa, l’Empoli (23,5 anni) e il quinto più vecchio (26,6 anni), il Padova, dietro a Palermo, Sud Tirol, Avellino e Modena. A livello di stranieri invece di più quelli tesserati in azzurro, 9 per altrettante nazionalità, di cui però solo 4 dovrebbero partire titolari oggi, contro i 4 dei biancoscudati veneti, che ne dovrebbero schierare solo uno (l’ecuadoregno Varas).

Massimo Maccarone con 4 reti è il miglior marcatore dei 22 precedenti, davanti all’altro empolese Gianfranco Cinello (3).

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su