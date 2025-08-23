Le curiosità. Giocatori veterani in campo. Nove con oltre cento presenze

Tre i giocatori azzurri con oltre cento presenze in Serie B, di cui uno però Haas (101 ‘gettoni’) non è disponibile. Gli altri due sono l’esterno destro Salvatore Elia, che ha giocato 118 partite e il portiere Andrea Fulignati, in campo tra i cadetti per una gara in meno. Ben sei invece gli ultra ‘centenari’ presenti nella rosa del Padova, con l’attaccante Cristian Buonaiuto che stacca tutti dall’alto delle sue 9 stagioni in B per 225 presenze complessive. Alle sue spalle troviamo il mediano Lorenzo Crisetig (177), Francesco Belli (158), Filippo Sgarbi (137) e Antonio Barreca (134) mentre l’ultimo arrivato Kevin Lasagna ne ha giocate poco meno degli azzurri (106).

Sempre paragonando i due organici si trovano di fronte quello con l’età media più bassa, l’Empoli (23,5 anni) e il quinto più vecchio (26,6 anni), il Padova, dietro a Palermo, Sud Tirol, Avellino e Modena. A livello di stranieri invece di più quelli tesserati in azzurro, 9 per altrettante nazionalità, di cui però solo 4 dovrebbero partire titolari oggi, contro i 4 dei biancoscudati veneti, che ne dovrebbero schierare solo uno (l’ecuadoregno Varas).

Massimo Maccarone con 4 reti è il miglior marcatore dei 22 precedenti, davanti all’altro empolese Gianfranco Cinello (3).