Le curiosità. Malinovskyi ’cecchino’ da fuori. Caputo in cerca di continuità

Tra le curiosità che precedono la gara odierna del Ferraris di Genova, c’è un dato interessante che riguarda i rossoblù di Alberto Gilardino. Il Genoa, infatti, è una delle tre squadre, con Milan e Monza, a non aver ancora segnato nei minuti di recupero finali in questo campionato, oltre a essere quella che al contrario ha concesso più reti nello stesso intervallo temporale (quattro). A livello di singoli invece tra i pericoli numero uno per gli azzurri ci sarà da annoverare Ruslan Malinovskyi e il suo terribile mancino, visto che dal suo esordio in Serie A datato 25 agosto 2019, solo l’otto volte Pallone d’Oro Lionel Messi ha realizzato più reti da fuori (23 contro 16), nei maggiori cinque campionati europei. In particolare, 7 delle ultime 8 marcature nel massimo campionato italiano del talento ucraino sono arrivate dalla distanza. In casa azzurra, invece, Ciccio Caputo va a caccia del gol in due partite consecutive di campionato, cosa che non gli capita dall’aprile 2022. Il numero nove di mister Andreazzoli ha segnato 3 gol nelle ultime 5 partite, tante quante nelle precedenti 14 gare.

Si.Ci.