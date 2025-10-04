Le giovanili. Il team di Filippeschi impegnato a Benevento

Tutte in campo oggi le principali squadre del vivaio dell’Empoli, a partire dalla Primavera. Per la quarta giornata del girone B del campionato Primavera 2, infatti, il team di Filippeschi sarà di scena alle 12 al Centro Sportivo Avellola di Benevento. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto dato che entrambe hanno totalizzato 6 punti in 3 gare subendo entrambe 4 reti, mentre gli azzurrini ne hanno segnata una in più (9 a 8). I giallorossi sono reduci dal ko di Spezia dopo aver espugnato di misura Bari (0-1) ed aver travolto 6-1 in casa il Cosenza. L’Empoli invece viene dalla convincente cinquina rifilata alla Ternana.

Ancora un turno di riposo invece per l’Under 17, la cui gara interna in programma questo weekend contro il Lecce è stata rinviata al 30 ottobre (fischio d’inizio alle 14.30 al Centro Sportivo di Monteboro), per la presenza di tre azzurrini nella Nazionale di categoria impegnata nella prima fase delle qualificazioni all’Europeo del 2026.

Doppia trasferta in Salento infine per Under 16 e Under 15, entrambe opposte sempre al Lecce. I primi a scendere in campo al Centro Sportivo Kick Off di Cavallino saranno i più piccoli alle 11, seguiti alle 13 dai compagni più grandi. Nel primo caso entrambe sono appaiate a 6 punti, mentre nel secondo sono entrambe a quota 3, ma in tutti e due i casi l’Empoli ha una gara in meno.