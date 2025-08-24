LE PAGELLE. Bravo Carboni . Ha ’suggerito’ i primi due gol
FULIGNATI 6.5 – Impotente sul gol, in precedenza aveva salvato il risultato su Di Maggio. Per il resto si dimostra...
FULIGNATI 6.5 – Impotente sul gol, in precedenza aveva salvato il risultato su Di Maggio. Per il resto si dimostra sempre sicuro e con un gran senso della posizione. Praticamente inoperoso nella ripresa.
CURTO 6 – Non è ancora al top della condizione e si vede, spesso in ritardo appare in affanno anche nella gestione del pallone.
LOVATO 6.5 – Alla prima in azzurro l’ex Salernitana si fa sorprendere dal taglio di Varas in occasione dell’1-1, ma è provvidenziale nella ripresa in un paio di chiusure.
OBARETIN 6 – Ha sulla coscienza il pari veneto, però ha qualità fisiche e tecniche. Funziona la catena mancina con Carboni.
ELIA 6.5 – Nell’uno contro uno è quello con maggior spunto, perfetto l’assist per il terzo gol dopo aver recuperato palla.
EBUEHI S.V.
BELARDINELLI 6 – Il capitano si piazza davanti alla difesa e pur con qualche difficoltà nella circolazione della palla, intercetta molti passaggi.
YEPES 6 – Stenta a trovare la posizione giusta in fase di impostazione e nella ripresa fallisce un gol da buona posizione, ma cresce nel finale.
KAZCMARSKI S.V.
CARBONI 6.5 – La miglior prestazione in azzurro, nascono da due sue giocate i due corner che portano ai primi due gol azzurri.
MORUZZI S.V.
IGNACCHITI 6 – Non sempre nel vivo del gioco, si mette comunque a servizio della squadra.
ILIE 6 – Stavolta il romeno non si accende come è nelle sue corde.
CEESAY 6 – Sfiora subito il gol.
SHPENDI 7 – Resta stoicamente in campo con una caviglia malconcia, segna il vantaggio e poi alza bandiera bianca.
POPOV 7.5 –Giornata da ricordare per l’ucraino, che stampa una doppietta da attaccante di razza.
TARANTINO 6.5 – Tiene sulla corda gli azzurri e dispensa consigli un po’ a tutti per 90 minuti.
Si.Ci.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su