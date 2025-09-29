LE PAGELLE. Fulignati compie tre prodezze. Obaretin in difficoltà
FULIGNATI 7.5 – Incolpevole sui gol, compie tre prodezze su Sekulov un attimo prima del vantaggio, su Finotto subito dopo il 2-1 e su Rubino nel finale.
LOVATO 6.5 – Vince tutti i duelli ed è sempre ben posizionato. Più intraprendente anche in fase di possesso.
GUARINO 5.5 – Un paio di uscite fuori tempo e troppo lento in impostazione. Meglio nella ripresa.
CURTO N.G.
OBARETIN 4.5 – In costante difficoltà, perde una palla sanguinosa nella ripresa e viene graziato, poi sbaglia ancora spalancando la strada al pari della Carrarese.
ELIA 6.5 – Entra nell’occasione del primo gol e in tutte le azioni più pericolose, provvidenziale pure una sua chiusura difensiva.
IGNACCHITI 6.5 – Qualche errore banale in avvio, cresce alla distanza ed entra nell’azione del 2-1.
GHION 6 – Il più continuo in impostazione, non sempre preciso soffre qualcosa anche in contenimento.
YEPES 6 – Prova a velocizzare la manovra, ma si vede a intermittenza.
MORUZZI 5.5 – Poco incisivo sulla fascia, è lui a tenere in gioco Finotto sul 2-2.
CARBONI 6 – Apre la serata con un bel cross per Elia, poi ci mette la solita fisicità ma senza la giusta lucidità.
CEESAY 7 – Entra e trova il primo gol in azzurro, spunti interessanti.
SAPORITI 6 – Si accende subito con uno spunto di qualità, poi sparisce dai radar perdendosi Zanon sullo 0-1. Si rivede un po’ in avvio di ripresa.
ILIE 5 – Impalpabile il suo ingresso.
SHPENDI 6.5 – Trova il gol dell’ex, premiato per la caparbietà e il tanto movimento su tutto il fronte offensivo.
POPOV 5.5 – Lotta, ma tocca pochissimi palloni.
PAGLIUCA 6 – La squadra a sprazzi mostra miglioramenti nel palleggio, ma continua ad avere troppi cali di tensione.
Si.Ci.
